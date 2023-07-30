نتواصل مع الأطباء لأخذ النصائح ونتعامل باحتراف مع الطوارئ

المصدر: دبي - أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن رواد الفضاء، نادراً ما يصابون بأمراض على متن محطة الفضاء الدولية، فيما يرجع ذلك بسبب العزل الصحي قبيل الانطلاق لمهماتهم، فضلاً عن الاختبارات الطبية التي تخضع لها أجهزتهم الحيوية، طيلة فترة التدريبات التي تستمر سنوات، مبيناً أنه في حال حدوث طارئ ما لهم على متن المحطة، فإنهم مدربون على التعامل معها باحتراف، فضلاً عن الإرشادات والنصائح التي يحصلون عليها من الأطباء في محطة المراقبة الأرضية.

لياقة صحية

وشرح النيادي في فيديو مصور له، بثه في حسابه الشخصي في وسائط التواصل الاجتماعي «تويتر»، التفصيلات كافة المتعلقة بحدوث أي مشكلات صحية لرواد الفضاء، وأنه كثيراً ما يستقبل استفسارات في هذا الشأن، مجيباً بأنه بالطبع يمكن تعرض الرواد لمرض أو حالة صحية ما، ولكن ذلك يعد أمراً نادر الحدوث، بسبب اللياقة الصحية والبدنية التي يتمتع بها رواد الفضاء، وأنه من المعروف أن الأمراض نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية، ولذلك فإن الإجراءات الصحية المتبعة قبيل الانطلاق في مهمات عبر الحجر الصحي، توفر حماية كبيرة لهم للتأكد من عدم انتقال العدوى من الأرض للفضاء، كما أن الرواد يحصلون على تطعيمات ولقاحات لحمايتهم من أي أمراض.

وتابع إنه في فترة اختيار الرواد لتنفيذ مهماتهم في الفضاء، تتم متابعة الحالة الصحية لأعضاء وأجهزة الجسم الحيوية، للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي تحدث لهم في بيئة الجاذبية الصغرى، وإنه في فترة التدريبات التي تستمر سنوات تتم ملاحظة ومتابعة وظائف الجسم بشكل حثيث.

أعراض طارئة

وأفاد بأنه مع ذلك فإنه من الممكن حدوث بعض الأعراض الصحية مثل الحساسية أو التعرض لطفح جلدي وغيره من الأمور الصغيرة، وذلك بسبب التوتر أو القلق، أو حتى تعرضهم لإصابة لاصطدامهم بأي من مرافق المحطة، أو تعرضهم للصعق الكهربائي من التمديدات الكهربائية التي تمتلئ بها المحطة الدولية، موضحاً أنهم في حال حدوث ذلك فإن لديهم الأدوية الخاصة للحالات كافة، فضلاً عن الضمادات الطبية، كما أنه تم تدريبهم على الإسعافات الأولية، وإجراءات السلامة كافة التي تجعلهم قادرين على التعامل مع هذه الحالات بكفاءة، ولفت النيادي إلى أنه لديهم اتصالاً مباشراً على مدار الساعة مع الأطباء في محطة المراقبة الأرضية، لاتباع إرشاداتهم والأخذ بنصائحهم وتعليماتهم للتعامل مع أي حالة صحية.

أجهزة طبية

وتطرق إلى الأجهزة التي يستخدمونها في حال حدوث صعق كهربائي لرواد الفضاء، مثل طاولة العمليات التي يتم تثبيتها بأشرطة معينة، فيما يتوزع عمل الفريق المتابع للحالة الصحية الطارئة، بين شخص ينفذ الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي بأجهزة مخصصة في حال تعثر التنفس للمصاب، وثانٍ يتواصل مع طبيب المحطة الدولية، وآخر يحضر الأدوية اللازمة المتفق عليها بحسب جدول الآليات والإجراءات المتبعة في هكذا حالات، والذي يوضح لهم كيفية التعامل مع كل الحالات بشكل فوري.

ولفت إلى أن أدوية الصيدلية الخاصة بمحطة الفضاء الدولية يتوافر فيها الأجهزة الطبية كافة لمعظم الحالات، مثل أجهزة كشف خاصة بالعيون والحرارة والالتهابات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز