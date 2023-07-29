طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:39 . الجزر الأول عند الساعة 15:08الجزر الثاني عند الساعة 06:49.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 18:49.

الجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 33 80 20

دبي 44 32 70 35

الشارقة 44 33 75 25

عجمان 45 33 80 25

أم القيوين 43 33 80 35

رأس الخيمة 43 32 80 25

الفجيرة 36 30 85 45

العـين 47 34 55 15

ليوا 47 33 50 10

الرويس 43 33 80 30

السلع 43 32 80 30

دلـمـا 40 33 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 35

أبو موسى 37 33 80 30

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