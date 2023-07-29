هل يمكن لرواد الفضاء أن يصابوا بالمرض على متن المحطة الدولية؟ سلطان النيادي يجيب

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجاب سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي عن سؤال يراود الكثيرين، هل يمكن لرواد الفضاء أن يصابوا بالمرض على متن محطة الفضاء الدولية؟ بنعم قد يصاب رائد الفضاء بمرض، لكنه نادر الحدوث نظراً لأن رائد الفضاء يخضع لحجر صحي لمدة أسبوعين قبل أن

ينطلق للفضاء، كما أنه يخضع لفحوصات طبية، ويكون لدى رائد الفضاء لياقة صحية وطبية عالية، حيث تتلاءم أعضاؤهم الداخلية مع الفضاء.

وأضاف النيادي أن رائد الفضاء يجب أن يعاني في خلل في الأعضاء الداخلية ويتناول التطعيمات اللازمة قبل انطلاق المهمة الفضائية حتى لاتنتقل العدوى بينهم.

وتابع النيادي أنه قد تظهر بعض الاضطرابات التي تنجم عن القلق والتوتر على هيئة طفح جلدي أو حساسية، من طعام معين أو مواد على متن المركبة، كما يمكن أن يتعرضوا لإصابات نتيجة الصعق الكهربائي أو الدعم داخل المحطة أثناء التنقل داخل المحطة.

وأوضح النيادي أنه إذا حدث ذلك تتوفر في المحطة الإسعافات الأولية وضمادات جروح وأجهزة للتعامل مع هذه الحالات كما أن هناك اتصال مباشر مع أطباء مناوبين على مدار الساعة في المحطة الأرضية، وتتوفر بعض المعدات داخل المحطة مثل شنطة خاصة بالتشخيص فيها قياس الضغط، الأكسجين، الكشف على العيون، الأذن، ويتم التواصل مع الطبيب المختص لوصف الأدوية، كما تتوفر شنطة خاصة بالأوعية الدموية وشنطة خاصة بالأدوية والمراهم والأدوية المختلفة حسب الحالة حيث تتوفر صيدلية متكاملة داخل المحطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز