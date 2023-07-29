«إقامة دبي» تنظم ملتقى الشركاء

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ملتقى الشركاء الافتراضي، بهدف تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في خطط التطوير والتحسين، إلى جانب استعراض العمليات المشتركة، وعرض أفضل الممارسات والتجارب، وطرح أثر توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

حضر الملتقى الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لدولة الإمارات - مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وممثلون عن الجهات الخاصة المشاركة.

وأكد الفريق المري تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تعزيز الخدمات لتكون على مستوى التطلعات والطموحات التي تسعى لها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأشار الفريق المري إلى أنه بالعمل المشترك والتنسيق الدائم سنكون قادرين على توفير خدمات وتحقيق منجزات نوعية يتطلع لها المتعاملون.

واستعرض المهندس محمد بن طليعة مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، مثمناً جهود إقامة دبي في تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تُعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق تجارب أفضل للمجتمع، وقدّم عرضاً عن الخدمات الرقمية المستقبلية لحكومة الدولة.

واستعرض فريق عمل المشروع الحائز جائزة «الإمارات تبتكر» لعام 2020 - 2021، ضمن أفضل فئة ابتكار لتسهيل إجراءات السفر «السفر الذكي» من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خطوات تنفيذ المشروع ونتائجه، حيث تحدث كل من نورة المزروعي، مدير إدارة منافذ المستقبل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسامي عقيل عبدالله، نائب رئيس أول لخدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات، ورامي سمرة، نائب رئيس دعم الأعمال لخدمات الأعمال في طيران الإمارات، مؤكدين أن الخدمات التي تُقدّم هدفها اختصار الإجراءات، لافتين إلى أن أثر استخدام الممر الذكي الأول من نوعه في العالم كشف عن أن نسبة سعادة المتعاملين هي 98 %، بينما سعادة الشركاء 100 %.

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