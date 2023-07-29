شرطة عجمان تنفذ مبادرة تقديراً لعطاء العمال خلال الصيف

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظم قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان مبادرة «وياكم صيفنا بارد» لإسعاد العمال، تقديراً لعطائهم وصبرهم على العمل في الأجواء الحارة طوال فترة الصيف في مناطق متفرقة من الإمارة، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية وتعزيزاً لقيم السعادة والإيجابية.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان إن تنظيم هذه المبادرة جاء بناءً على توجيهات اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، تقديراً من شرطة عجمان لفئة العمالة في مشاريع في إمارة عجمان وجهودهم المبذولة وصبرهم وتحملهم لمشاق العمل في فصل الصيف، فجاءت المبادرة للتخفيف عنهم وإسعادهم.

وقام فريق من قسم الإعلام والعلاقات العامة وقسم الشرطة المجتمعية بزيارة عدد من المواقع في الإمارة ولقاء العمال والسلام عليهم والإشادة بجهودهم وصبرهم على مشقة العمل، كما قاموا بتوزيع المشروبات الباردة والوجبات الغذائية على العمال لرسم البسمة على وجوههم والتخفيف عنهم.

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