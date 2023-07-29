فحص 2781 عينة غذائية وبيئية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نفذت دائرة بلدية رأس الخيمة 32 ألفاً و120 فحصاً مخبرياً لـ2781 عينة غذائية وبيئية في النصف الأول من العام الجاري للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة وذلك في إطار حرص إدارة الصحة العامة على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضحت الدائرة أنه بعد إجراء الفحص المخبري بقسم المختبرات للعينات المتسلّمة ومنها 2638 عينة أغذية ومياه شرب و143 عينة بيئية، فقد بلغ عدد العينات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة 2478 وعدد العينات غير المطابقة للمواصفات القياسية 303 عينات.

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