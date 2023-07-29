ندوة عن معايير السلامة في التدريب على الطيران

المصدر: (الفجيرة-وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران، ندوة السلامة الخاصة بأكاديميات التدريب والتي شهدت مشاركة متميزة من أصحاب الاختصاص حيث تعد السلامة إحدى القيم الجوهرية في قطاع الطيران، وحجر الأساس لكل العمليات والممارسات.

وناقشت الندوة - التي عقدت في فندق نوفوتيل الفجيرة - جميع الموضوعات التي تتعلق بأنظمة ومعايير السلامة في عمليات التدريب على الطيران، بهدف تعزيز سياستها للارتقاء بمنظومتها وذلك للمحافظة على المكانة الرائدة للدولة في مجال سلامة الطيران. وركزت الندوة على الالتزام بالحفاظ على مستويات أكاديميات التدريب في مجال السلامة وتحسينها وتعزيز ثقافة السلامة في كافة قطاعات الأكاديميات الخاصة بالتدريب على الطيران.

وتم خلال الندوة دراسة جميع المقترحات المقدمة من قبل أكاديميات التدريب داخل الدولة وبعض المقترحات من الأكاديميات خارج الدولة، لتطوير عملية التدريب على الطيران لتواكب وتوائم أحدث متطلبات التدريب العصرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز