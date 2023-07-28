رئيس الدولة خلال مراسم دفن جثمان سعيد بن زايد

المصدر: البيان

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أدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم أمس الخميس، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي. كما أدى الصلاة سموّ شيوخ عائلة آل نهيان الكرام.

ودعا المصلّون المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل، كرّسها لخدمة شعبه ووطنه. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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