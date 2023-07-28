"الصحة": مكافحة التهاب الكبد الوبائي في مقدمة أولويات النظام الصحي للدولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن مكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي، يأتي ضمن أولويات النظام الصحي في دولة الإمارات، بفضل اعتمادها برنامجاً وطنياً لمكافحة المرض، تتكاتف في تنفيذه الجهود الصحية الحكومية والخاصة، لضمان تعزيز إجراءات المكافحة والسيطرة واستدامة الجهود المثمرة.

وأوضحت الوزارة، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي بالمرض إلى جانب التعريف بطرق الوقاية والتشخيص والعلاج، بما يشكل نهجاً مجتمعياً لمواجهة مرض التهاب الكبد الوبائي من خلال تقليل خطر الإصابة ومنع نقل العدوى.

وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: "إن الوزارة تعمل باستمرار على دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث بروتوكولات تشخيص المرض وإعداد الخطط والبرامج الوقائية من سريانه، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الفحص والرعاية والعلاج، وتطبيق أفضل السياسات الرامية للحد من المرض، واستقطاب أحدث الممارسات العلاجية عالمياً".

تطعيمات منذ 1991

وأضاف سعادته: "وانطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات منظمة الصحة العالمية في التخلص من التهاب الكبد الوبائي بحلول العام 2030، فقد أدرجت منذ عام 1991 تطعيم التهاب الكبد "B" ضمن جدول التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين، باعتباره مرضاً معدياً ويسبب التهابات حادة ومزمنة، وبذلك تكون الإمارات من أوائل دول المنطقة في اعتماد هذه التطعيمات".

وأوضح سعادة الدكتور حسين الرند أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها ومبادراتها وحملاتها التوعوية بمخاطر المرض والكشف المبكر عنه، بما يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في تعزيز صحة أفراد المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية الصحية، وصياغة منظومة متكاملة من التشريعات التي تستهدف تحصين المجتمع من الأمراض.

حزمة إجراءات وقائية

وتوفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة من الإجراءات الرامية للوقاية من التهاب الكبد الوبائي، ومنها زيادة الوعي وتطعيم المسافرين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، واعتماد إجراء فحص التهاب الكبد الفيروسي "B" و"C" للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة من ضمن فحوصات ما قبل الزواج وفحوصات الإقامة والفحوصات المهنية في الدولة، كما أن الوزارة تكثف الجهود لتحقيق أهداف ومؤشرات الخطة العالمية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030.

يشار إلى أن التهاب الكبد الوبائي هو مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم التهابات الكبد A –B - C – D – E - وتصيب الملايين من البشر حول العالم ما يتسبب في أمراض الكبد الحادة والمزمنة، وتنتقل هذه الفيروسات عادة عن طريق الدم الملوث أو منتجات الدم الملوثة، أو استخدم معدات ملوثة خلال تنفيذ الإجراءات والعمليات الطبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز