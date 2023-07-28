«واجب» تنعى فقيد الوطن سعيد بن زايد

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، فقيد الوطن الغالي، المغفور له بإذن الله تعالى، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس وبفيضٍ من مشاعر الحزن والأسى، تقـدّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد الذي خدم الوطن بكل تفانٍ وإخلاص، بواسع رحمته.

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