مكتوم بن محمد: سعيد بن زايد قامة وطنية  

المصدر: دبي - البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية، أمس.

ودّن سموه: «نعزي صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه وجميع آل نهيان الكرام بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، الشيخ سعيد بن زايد قامة وطنية بارزة قدمت للوطن الكثير، وسيبقى سموّه حاضراً في ذاكرة الإمارات وشعبها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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