حمدان بن محمد يعزي رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية، أمس.

ودوّن سموه: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية أمس، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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