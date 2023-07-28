لطيفة بنت محمد تنعى سعيد بن زايد

المصدر: (دبي - البيان)

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نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الذي توفي أمس.ودونت سموها عبر حسابها في «تويتر»: «نتقدم بأحر التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي ونسأل الله له الرحمة والمغفرة والعفو وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».



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