سيف بن زايد ينعى فقيد الوطن سعيد بن زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية أمس. ودوّن سموه: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».. اللهم إن أخي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في ذمتك وحبل جوارك، اللهم تغمّده بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنه فسيح جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا.

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