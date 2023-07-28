محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة في وفاة سعيد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال اتصالات هاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة كل من.. الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ومحمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، وإسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، ونجيب ميقاتي رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام.. سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره وتقديره للقادة، لما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، والذي يعبر عن متانة الأواصر التي تجمع بلدانهم مع الإمارات.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، امس، اتصالاً هاتفياً من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. أعرب خلاله عن خالص تعازيه لسموه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم الأمير محمد بن سلمان، صادق تعازيه ومواساته إلى عموم آل نهيان الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ونقل الأمير محمد بن سلمان، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لأخيه الأمير محمد بن سلمان، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، داعياً الله تعالى أن يـحفظ المملكة العربية السعودية وملكها وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن صادق تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلاً المولى تعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، فيما شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أخاه الأمير محمد بن سلمان، لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه هذا المصاب.

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