«طرق دبي»: رقمنة 400 ألف مستند للمترو وتسجيل 600 ألف هوية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات» تمكنت من رقمنة 400 ألف مستند يخص مترو دبي، وتسجيل 600 ألف هوية رقمية لأصول الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي خلال عام 2022، حيث تهدف المنصة إلى تحقيق الحوكمة المعلوماتية لمعلومات ووثائق أصول القطارات لتعزيز المعلومات الخاصة بالأصول من ناحية الصيانة والتشغيل بهدف تسهيل اتخاذ القرارات، وأتمتة العمليات الهندسية (التحول الرقمي).

وتعتبر المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات تطبيق مخصص لمؤسسة القطارات معني بالقيام بمهام الحوكمة المعلوماتية لبيانات ووثائق مترو دبي، وتوفر المنصة كذلك بيئة رقمية تسمح للتفاعل بين الشركاء المعنيين، ومن أهداف المنصة ضمان ترابط المعلومات وصحتها وتفادي الأخطاء التي قد تحصل بسبب العمليات اليدوية في حفظ المعلومات واستخدامها.

نظام الصيانة

وحرصت الهيئة على ربط المنصة مع نظام الصيانة بمؤسسة القطارات وذلك بهدف عدم السماح لتسجيل الأصول على نظام الصيانة إلا بعد الانتهاء من مراحل التدقيق على التوصيف والبيانات الملحقة بها من خلال المنصة الإلكترونية، لضمان تحقيق أعلى كفاءة معلوماتية.

كما تتيح المنصة الإلكترونية وجود رابط على كل أصل مسجل بنظام الصيانة حيث يستطيع مستخدمو نظام الصيانة عرض المعلومات الموثقة والمحدثة الخاصة بالأصول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط، وتضع المنصة أيضاً محددات ومتطلبات التغيير على القوائم المسجلة للمصنعين ومزودي قطع الغيار للأصول، كما تربط المنصة كل أصل بالموقع الجغرافي والمستندات الهندسية الخاصة به.

العمليات الرئيسة

تنفذ المنصة عمليات رئيسية وهي التحقق من بيانات الأصول قبل تسجيلها، مراجعة مستندات خارجية، مراجعة مستندات داخلية، طلب المعلومات الهندسية، مراجعة تقرير المشغل الشهري، وللمنصة دور مهم في أتمتة عمليات إدارة التغييرات الهندسية وذلك من خلال التأكد من معلومات التغييرات الهندسية والربط بين الأجزاء التي يجرى التغيير عليها، كما ساهمت المنصة في الربط بين طلبات التغييرات الهندسية وتقارير المشغل الخاصة بتلك التغييرات مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في المعاملات الهندسية وسرعة اتخاذ القرارات.

الجدير بالذكر أن الهيئة توفر ورش لتدريب المستفيدين على استخدام المنصة وإصدار الأدلة الفنية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية كما تحرص الهيئة دائماً على توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من المخزون الضخم للبيانات التي تمتلكها في تخطيط التنقل الذكي وتحسين كفاءة النقل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز