رئيس الدولة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان سعيد بن زايد

محمد بن زايد أثناء الصلاة على الفقيد بحضور منصور بن زايد وسرور بن محمد ونهيان وفلاح وذياب بن زايد وسلطان بن خليفة وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمدان وشخبوط بن نهيان ومحمد بن حمد وزايد وحمدان بن سعيد بن زايد | تصوير: حمد الكعبي، وعبدالله النيادي

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة، سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، ودعا المصلون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل كرسها لخدمة شعبه ووطنه، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشيّع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو شيوخ آل نهيان الكرام، جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

طباعة Email
↑ أعلى