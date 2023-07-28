رئيس الدولة ونائباه والحكام ينعون سعيد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية أمس. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أنه برحيل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان فقدت الإمارات رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته، نهل من مدرسة زايد الإخلاص والوفاء.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، خالص التعازي والمواساة لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات العزيز في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

كما نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية، أمس.

ودوّن سموه: «تغمد الله فقيدنا وفقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.. كان رحمه الله أخاً عزيزاً، مخلصاً لوطنه، ومحباً لعمل الخير وحريصاً على خدمة المجتمع في جميع المسؤوليات التي تولاها.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت دواوين حكام الإمارات المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، وتقدم أصحاب السمو حكام الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارات الدولة لمدة 3 أيام اعتباراً من الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

بيان ديوان الرئاسة

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم «أمس» الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

دبي

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية أمس، وأصدر بيان النعي التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم «أمس».

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة دبي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم «أمس» الخميس الموافق 27 يوليو. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الشارقة

وإلى ذلك أصدر ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم «أمس».

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم «أمس» الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

عجمان

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم عجمان البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم «أمس». وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم عجمان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم «أمس».

ويتقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع إخوانه وآل نهيان الكرام، بصادق التعازي والمواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفجيرة

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم «أمس».

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة 3 أيام اعتباراً من الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

أم القيوين

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم «أمس».

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى عموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام الصبر والسلوان. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة 3 أيام، اعتباراً من الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

رأس الخيمة

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم «أمس».

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص العزاء وصادق المواساة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام اعتباراً من يوم الخميس «أمس».

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