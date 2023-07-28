رئيس الدولة ومنصور بن زايد يتلقيان اتصالين هاتفيين من ولي عهد السعودية قدم خلالهما التعازي بوفاة سعيد بن زايد

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. أعرب خلاله عن خالص تعازيه لسموه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صادق تعازيه ومواساته إلى عموم آل نهيان الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، داعياً الله تعالى أن يـحفظ المملكة العربية السعودية وملكها وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن صادق تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلاً المولى تعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، فيما شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أخاه الأمير محمد بن سلمان، لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه هذا المصاب.

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