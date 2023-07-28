بدور القاسمي تبحث التعاون مع «بيئة»

المصدر: الشارقة - البيان

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زارت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مُجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، المقر الرئيسي لمجموعة بيئة، حيث كان في استقبالها خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وتمثل زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى مقر «بيئة» قوة دافعة للمجموعة، لبذل المزيد من الجهود في مجال الاستدامة، حيث تمت خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي على صعيد التعليم، والتثقيف البيئي، والبحث العلمي، ودعم الشركات الناشئة، انطلاقاً من التزام الجانبين بالابتكار والاستدامة، من أجل مستقبل واعد لأجيال المستقبل.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تتمتع مجموعة بيئة بمكانة إقليمية راسخة في مجاليْ الاستدامة والابتكار البيئي، وهما من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتشمل رؤيتنا المشتركة على ترسيخ مكانة الشارقة حاضنة مزدهرة للشركات الناشئة، وتعزيز الأفكار الريادية، التي يمكن تحويلها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع، وسنواصل العمل المشترك مع مجموعة بيئة، لتكون دولة الإمارات نموذجاً للاقتصاد المستدام القائم على المعرفة، والذي يقدم للجميع فرصاً تحقق الرخاء والازدهار».

وخلال الزيارة اطلعت الشيخة بدور القاسمي على مرافق بيئة، أثناء جولتها في مقرها المتطور، واستمعت من مسؤولي المجموعة المرافقين لها إلى شرح عن القطاعات التشغيلية المتنوعة والمشاريع، التي تقوم بيئة بتنفيذها، وخصوصاً مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي»، الذي يشكل نقلة نوعية على صعيد توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، ويعكس في الوقت ذاته توجه المجموعة إلى تنويع مجالات اهتماماتها.

وأعرب خالد الحريمل عن سعادته بالزيارة، مشيداً بجهودها المتميزة في مجالات التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال والهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل في الشارقة.

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