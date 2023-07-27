رئيس الدولة يتلقى هاتفياً التعازي بوفاة سعيد بن زايد من قادة الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال اتصالات هاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة كل من .. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وفخامة محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، وفخامة إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، ومعالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، ودولة نجيب ميقاتي رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام .. سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، لما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، والذي يعبر عن متانة الأواصر التي تجمع بلدانهم مع الإمارات.

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