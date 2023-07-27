رئيس البرلمان العربي يعزي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

المصدر: وام

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تقدم معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بخالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وحكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وأثنى رئيس البرلمان العربي، على مسيرة الفقيد وإسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم شعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

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