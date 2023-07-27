محمد بن زايد: برحيل سعيد بن زايد فقدت الإمارات رجلاً محباً لوطنه متفانياً في خدمته

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له بإذن الله، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: "رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته.. نهل من مدرسة "زايد" الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان".

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