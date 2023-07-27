محمد بن راشد والحكام ينعون سعيد بن زايد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة دبي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، ألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، وديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز