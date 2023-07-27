ديوان حاكم عجمان ينعى سعيد بن زايد آل نهيان

المصدر: وام

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نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وفي ما يلي نص البيان..

// بسم الله الرحمن الرحيم.. “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” .. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى ، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن ديوان حاكم عجمان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم .

ويتقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجميع إخوانه وآل نهيان الكرام ، بصادق التعازي والمواساة ، سائلين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه ، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا إليه راجعون".//

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