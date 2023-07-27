12.3 مليار درهم أرباح "الإمارات دبي الوطني" خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 130% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، على خلفية النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب ّ التحسن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.

كما يشكل الربع الثاني من عام 2023 فترة قياسية من حيث قوة الأداء، حيث نما الدخل ليصل إلى 10.8 مليار درهم وارتفعت الأرباح إلى 6.2 مليار درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى ونمو الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة. كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع بإضافة 53 مليار درهم، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وتخطت الميزانية العمومية للمجموعة حاجز 800 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق.

وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5%، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعودا بنظرة إيجابية. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل والأرباح. وأتاح استثمار المجموعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الإطلاق الناجح للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة التي تشكل قوة دافعة لنمو الأعمال. ولاتزال الميزانية العمومية تواصل زخم أدائها القوي، ما يرسخ موقع بنك الإمارات دبي الوطني كقوة إقليمية بارزة أتاحت له الحصول على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023.

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