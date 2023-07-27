قرقاش ينعى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

المصدر: البيان

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نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب معاليه على حابه في تويتر "خالص مشاعر التعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى آل نهيان الكرام بوفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد الذي كرس حياته لخدمة بلاده وقيادته. نسأل الله أن يتغمد فقيد الإمارات بواسع رحمته ويلهم صاحب السمو والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد نعى أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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