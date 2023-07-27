24 مريض كلى يستفيدون من دعم «الفجيرة الخيرية»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية عن استكمال مبادرة «علاج مرضى الفشل الكلوي» بدعم من بنك دبي الإسلامي، وبتكلفة مليون درهم. ووصل عدد جلسات غسيل الكلى إلى 2110 جلسات، استفاد منها 24 مريض فشل كلوي، تم توفير تكلفة العلاج لهم ومنحهم فرصاً أكبر للحياة والشفاء.

وأشاد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بهذه المبادرة الإنسانية ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين في مجال العمل الخيري والإنساني، والجهود المستمرة التي يقوم بها البنك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى والإسهام في منح الأمل بحياة أفضل لمرضى الفشل الكلوي وعائلاتهم.

من جانبها، أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي حرص البنك منذ تأسيسه على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في الدولة، التزاماً بمسؤولياته تجاه خدمة المجتمع، والتركيز على المبادرات المجتمعية التي تصب في المصلحة العامة، وتقديم خدمات للفئات المحتاجة، معربة عن أملها في مساهمة القطاع الخاص والمتبرعين في إنجاح المبادرات والمشروعات الخيرية، بما فيها المرضى من ذوي الدخل المحدود في توفير تكلفة علاجهم ومنحهم فرصاً أكبر للحياة والشفاء.

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