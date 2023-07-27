شيخ الأزهر يلتقي المتدربين الفرنسيين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، وفد المتدربين الفرنسيين لدى مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالمتدربين في مشيخة الأزهر الشريف، معرباً عن سعادته بلقاء هذه المجموعة المميزة من الشباب الفرنسيين المهتمين بتعلم اللغة العربية، مضيفاً: «حين أراكم أستبشر خيراً وينبعث الأمل لديّ أن اللغة العربية بدأت تغازل الدارسين في أوروبا». وأعرب فضيلته عن تقديره للدور الذي يقوم به «مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها»، في تأهيل الطلاب الوافدين وتيسير التحاقهم بجامعة الأزهر.

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