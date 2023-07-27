«الشارقة الرقمية»: 4 خدمات حكومية جديدة

المصدر: (الشارقة – البيان)

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كشف «مكتب الشارقة الرقمية»، عن ضم 4 خدمات حكومية جديدة إلى مجموعة الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار على منصة الشارقة الرقمية، التي يمكن الوصول إليها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لترفع إجمالي الخدمات المقدمة على المنصة إلى أكثر من 60 خدمة وميزة شاملة لشتّى المجالات الحياتية الأساسية.

وتندرج إضافة الخدمات الجديدة ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية لمكتب الشارقة الرقمية الرامية إلى دعم المستقبل الرقمي المستدام لإمارة الشارقة، بوصفه الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على عملية التحول الرقمي للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك عبر توفير منصة موحدة وشاملة، تتيح الوصول السهل والآمن إلى الخدمات الحكومية والخاصة، ومنح المستخدمين تجارب سلسلة وفعّالة ترتقي بجودة حياتهم.

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