تعاون بين «أبوظبي للجودة والمطابقة» و«يونيون للتقييم»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية تفويض خدمات مطابقة خدمات الأفراد أمس مع شركة يونيون للتقييم واعتماد الشهادات، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في العمل لتوفير عمالة مدربة تتماشى مع متطلبات سوق إمارة أبوظبي، والمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة والتنمية.

وقع الاتفاقية من جانب المجلس الدكتور هلال حميد الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله راشد محمد راشد الراشدي لشركة يونيون للتقييم واعتماد الشهادات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من جانب الطرفين.

وأكد الدكتور هلال الكعبي إن الاتفاقية مع الشركة تنص على توسيع نطاق تقديم الخدمات إلى 72 مهنة عبر 13 قطاعاً، وسيتم تسليمها بلغات متعددة كالعربية والإنجليزية والأوردو والهندية لتغطية جميع فئات العمالة المستهدفة.

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