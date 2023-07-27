بلدية أم القيوين تعزز الاستدامة لدى طلبة المخيم الصيفي

المصدر: أم القيوين - وام

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نظمت دائرة بلدية أم القيوين، بالتعاون مع مركز أم القيوين الإبداعي، ورشة «صمم عملاً فنياً.. لبيئة أكثر استدامة»، وذلك في إطار مشاركة البلدية والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، في تنظيم الفعاليات الصيفية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة، وتوسيع مداركهم.

وهدفت الورشة التي قدمها المهندس عبد الله مصطفى عكيلة، من بلدية أم القيوين، ضمن فعاليات المخيم الصيفي لوزارة الثقافة والشباب، إلى تعزيز ثقافة الاستدامة، وترسيخها لدى النشء والأجيال المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.

وقدم المهندس عكيلة، للطلبة المشاركين في الورشة شرحاً حول الاستدامة، وتطبيقها في الحياة اليومية لكل فرد، وكيفية المحافظة على البيئة، إلى جانب تعريفهم بأهم الطرق التي تسهم في المحافظة على الحياة الطبيعية والفطرية، من خلال تحويل المخلفات إلى عمل فني مستدام.

ونفذ الطلبة تحت إشراف المهندس عكيلة، مجموعة من التصاميم الفنية، وظفوا فيها مواد وخامات ووسائل متوفرة في البيئة من معادن ومخلفات منوعة، تمكنوا من تحويلها إلى أعمال فنيّة بيئية جميلة.

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