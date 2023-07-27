فروع «بيت الخير» تنفق 46 مليون درهم خلال النصف الأول

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير عن إنفاقها نحو 46 مليون درهم حتى منتصف العام الحالي، وأن عدد الأسر المستفيدة منها بلغ 17554 أسرة وحالة.

وقال عابدين طاهر العوضي، المدير العام: إن فروع الجمعية حققت نمواً في عطائها حتى نهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى أن فرع دبي قدم 25 مليوناً و250 ألف درهم لنحو 8550 أسرة وحالة في كل من دبي والشارقة وحتى الليسيلي، في حين جاء فرع عجمان الذي يخدم أيضاً أسراً في أم القيوين، في المرتبة الثانية بعد إنفاقه 7 ملايين و963 ألف درهم على 3292 أسرة وحالة.

وأفاد العوضي أن فرع الفجيرة الذي يخدم إمارة الفجيرة والساحل الشرقي، حقق إنفاقاً بلغ 4 ملايين و609 آلاف درهم، استفاد منه 2128 أسرة وحالة، في حين بلغ عطاء فرع رأس الخيمة 6 ملايين و433 ألف درهم، استفادت منه 2804 أسر وحالات في أنحاء رأس الخيمة وأم القيوين المحاذية.

وأكد العوضي إلى أن أداء «بيت الخير» في حتا ينمو من شهر إلى آخر، بعد أن تم تطوير منفذ الجمعية التمويلي هناك، ليرقى بمهامه إلى مستوى فرع خامس، ليخدم الأسر المواطنة الأقل دخلاً والحالات المعسرة، في المدينة وما حولها حتى حدود سلطنة عمان الشقيقة، حيث أنفق خلال النصف الأول من العام مليوناً و750 ألف درهم على 780 أسرة وحالة.

كما أكد العوضي سعي «بيت الخير» لأن تكون قريبة من مجتمع المستفيدين، لكي تكون على دراية بظروف واحتياجات الأسر المواطنة المستهدفة في أماكن عيشها وتواجدها، كما تم اختيار الباحثات الاجتماعيات، وعددهن 20 باحثة، من المجتمع المحلي ذاته، لدراسة طلبات المساعدة واختيار الأكثر استحقاقاً».

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