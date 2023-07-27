«دبي الخيرية» تقدم رسوماً دراسية لـ 184 طالباً بـ 960 ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن حصيلة المساعدات المدرسية والجامعية التي قدمتها للطلبة ولأهاليهم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت الجمعية أنها وفرت رسوماً دراسية بقيمة 960 ألفاً و465 درهماً لـقرابة 184 طالباً مدرسياً وجامعياً، تعثر أهاليهم عن سدادها نتيجة أسباب مختلفة. وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن المساعدات تتمثل في تسديد الرسوم الدراسية كاملة، أو جزء منها عن الطلبة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، دعماً للقطاع التعليمي والتربوي الذي يلعب دوراً كبيراً في التنمية والاستدامة وتعزيز التقدم والازدهار في الدولة، وبهدف مد يد العون والمساعدة لطلبة المدارس وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل ذويهم.

وأضاف السويدي: «دبي الخيرية حريصة كل الحرص على دعم الطلبة وأهاليهم المعسرين، لأن التعليم من الحاجات الأساسية لمستقبل هؤلاء الطلبة وأسرهم، واستمرارهم في تلقي التعليم المدرسي يمهد الطريق للوصول إلى الجامعة والالتحاق بالتخصصات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل والحصول على وظائف تعزز اعتمادهم على أنفسهم، ومساعدة أهاليهم لتوفير احتياجاتهم المختلفة».

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