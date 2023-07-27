«الذيد للرطب» ينطلق اليوم بمشاركة مئات مزارعي النخيل

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق مساء اليوم في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة السابعة من «مهرجان الذيد للرطب» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتستمر حتى 30 يوليو الجاري، بمشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة.

وسيشهد الحدث العديد من المسابقات الجاذبة والجوائز القيمة التي تصل إلى أكثر من مليون درهم، ستوزع على 130 فائزاً.

ويحفل المهرجان هذا العام بالفعاليات التراثية والأنشطة الاقتصادية والتجارية وبالأجواء التنافسية بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب والمشاركة في مسابقات المهرجان الرئيسية التي يتضمنها الحدث، وهي مسابقات مزاينة الرطب، أكبر عذج، مسابقة الليمون، مسابقة التين، مسابقة تمر الحسيل، أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز في كل مسابقة بين 1000 إلى 25 ألف درهم.

مسابقة جديدة

ويشهد المهرجان الذي ساهم على مدار دوراته المتتالية في نشر ثقافة الزراعة في المجتمع وصولاً إلى تحقيق أمن غذائي وإنتاج زراعي مستدام، إضافة مسابقة جديدة هذا العام تحت مسمى «حصن شريعة الذيد لملاك النخيل»، وهي مخصصة للمزارعين من أبناء إمارة الشارقة، للمساهمة في توثيق تاريخ المنطقة الوسطى لهذا الصرح التاريخي الذي يعود إلى عام 1750م، وهو أقدم المباني التاريخية في المنطقة، كما سيشهد الحدث مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والتي تعتبر من أهم الجوائز الهادفة إلى تكريم المزارعين، وتحفيز الابتكار الزراعي، والمساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

منافسات قوية

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والاجتماعية في الشارقة، منافسات قوية بين المشاركين منذ يومه الأول الذي سيتضمن مسابقات مزاينة رطب الخنيزي ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كغم وما فوق و50 كغم للأصناف الأخرى، أما اليوم الثاني فيشتمل على مسابقة مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون، كما تنظم في اليوم الثالث من المهرجان مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد.

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