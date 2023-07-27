«نسائية دبي» تنظم النسخة الثالثة من مزاينة المرموم للرطب بالليسيلي

المصدر: دبي - وام

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احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الليسيلي، أمس، بالنسخة الثالثة من مزاينة المرموم للرطب عبر برنامج يؤكد أهمية الرطب غذاء ودواء ومظهراً سياحياً وزراعياً أساسياً في حياتنا.

وتعد الفعالية احتفالية صيفية متكاملة وكتقليد سنوي أدرجته الجمعية - فرع الليسيلي ضمن خطتها السنوية وتزامناً مع عام الاستدامة. حضر الاحتفالية الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية واليازية خليفة مديرة فرع الليسيلي ومحمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة ومحمد موسى الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي وشيخة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة وعدد من المسؤولين وأعضاء مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية وممثلي اللجان والجمعيات المشاركة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من المسابقات والتنافس الشريف مثل مسابقة أكبر عذج ومسابقة أفضل طبق شعبي «قرص بالتمر» ومجموعة من الأشواط التنافسية منها على سبيل المثال شوط الخلاص وشوط النخبة «ثلاثة أصناف».

كما تضمن الحفل الختامي مجموعة من الفعاليات والبرامج وورش الزراعة للأطفال والشباب ومعارض الصور.

وكانت نتائج الفوز في مزاينة المرموم للرطب في هذه الدورة على النحو التالي: الفائزون في مسابقة الخلاص المركز الأول عيبة سعيد مبارك الكتبي والمركز الثاني حمدة علي حمد محمد الهاجري والمركز الثالث محمد عتيق علي راشد الكتبي.

أما الفائزون في مسابقة نخبة ثلاثة أصناف، المركز الأول، أنيسة مبارك أحمد والمركز الثاني بخيتة أحمد محمد المزروعي والمركز الثالث مريم احمد خريده.

فيما الفائزون في مسابقة أكبر عذج في المركز الأول، حمدان معيوف سلطان المطيوعي والمركز الثاني مسفر خليفة راشد سرداح الكتبي والمركز الثالث سلطان جمعة بن سالم السبوسي المركز الرابع حمدة محمد مسفر المنصوري. والفائزة في مسابقة قرص بالتمر المركز الأول غبيشة مطر الكتبي.

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