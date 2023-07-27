75 مزارعاً في منافسات «الليمون» ضمن «ليوا للرطب»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت منافسات مسابقة الليمون في مهرجان ليوا للرطب مشاركة 75 مزارعاً في فئتي (الليمون المحلي والليمون المنوع) ضمن مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقات الليمون المحلي والمنوع بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وفاطمة العامري من شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وممثلين عن الجهات الداعمة والراعية والمشاركين والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية.

مراكز

وأسفرت نتائج مسابقة الليمون المحلي، عن ذهاب المركز الأول إلى خالد سيف راشد الرايحي العليلي وفي المركز الثاني سعيد مهير بخيت الكتبي وفي المركز الثالث محمد سيف شامس المزروعي وفي المركز الرابع سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي وفي المركز الخامس عبيد سعيد عبيد راشد الكعبي.

وفي مسابقة الليمون المنوع، حصد المركز الأول عيسى حسن علي محمد المازمي وجاء في المركز الثاني راشد خلفان عبدالله بوحميد المزروعي وفي المركز الثالث هلال خميس سعيد عوضه المريخي وذهب المركز الرابع إلى عتيق محمد عطشان الهاملي وحل خامساً سعيد علي عبيد علي الحفيتي.

تراث

إلى ذلك، سجلت مسابقة أجمل مخرافة في مهرجان ليوا للرطب استقبال 180 مخرافة شارك بها 162 امرأة و18 رجلاً للتنافس على تقديم تصاميم بقالب تراثي لمخرافة الرطب «سلة الرطب» لتروي «مخاريف» المشاركين في المسابقة قصص إبداع وتميز للحرف التقليدية ممزوجة بعبق الماضي وبروح الحداثة والتطور، وذلك ضمن مسابقات وفعاليات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وبلغت كمية الرطب الفاخر التي تضمنتها المخاريف نحو 900 كيلوغرام من الرطب الفاخر بواقع 5 كيلوغرامات من الرطب في كل مخرافة، كما تضمنت مشاركات المتسابقين تصاميم مبتكرة ومتنوعة دمجت بين الماضي والحاضر مصحوبة بلمسات إبداعية تستشرف المستقبل.

وتهدف مسابقة أجمل مخرافة رطب إلى تشجيع الصناعات المرتبطة بالنخيل والمحافظة على حرفة «سف الخوص» وصناعة المخاريف «سلال من سعف النخيل» وتحفيز الأهالي على تطوير هذه الصناعة والابتكار في التصاميم بصورة تدمج بين الماضي والحاضر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب أسماء الفائزين في مسابقة مخرافة الظفرة، وذهب المركز الأول إلى ضبابة جابر سلطان المرر، ونالت المركز الثاني حمدة سعيد عبدالله المزروعي، وجاءت بالمركز الثالث حمدة محمد الهاجري، وفي المركز الرابع عمر محمد سعد الراشدي، وحلت في المركز الخامس مزنة محمد بن ثامر المنصوري، وفي المركز السادس حمدة محمد خلفان المزروعي، وفي المركز السابع سلامة سويد زايد المنصوري، وفي المركز الثامن ميرة سعيد فارس سعيد المزروعي، وفي المركز التاسع عبدالله محمد سعد الراشدي، وحصدت المركز العاشر مريم حمد المنصوري.

وتتمثل معايير تقييم أجمل مخرافة رطب في أن يكون نموذج المخرافة مبتكراً وجديداً وغير مشارك به في المواسم السابقة.

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