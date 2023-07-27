«أوقاف دبي» تفتتح «وقف قرطاس» لدعم التعليم ومساندة الطلبة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي «وقف قرطاس» الخيري، لدعم التعليم ومساندة الطلبة الذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم.

ويتكون المشروع من فيلا سكنية مجهزة بكامل المرافق، أقيمت على مساحة 9.800 قدم مربعة في منطقة ند الحمر، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض 4.400.000 درهم، بعائد استثماري سنوي يبلغ 6% من القيمة الإجمالية للمشروع.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: «دعم التعليم يأخذ حيزاً أساسياً من اهتمامات المؤسسة، لذا حرصنا على إطلاق الاستثمارات الوقفية، التي تدعمه وتوفر احتياجات الطلبة المتعثرين، ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم الدراسي لرفد المجتمع بالكفاءات البشرية، وضمان مستقبل أفضل لأفراده».

وأكد المطوع أن إنجاز الوقف تم بفضل المساهمات المجتمعية والمشاركة الجماعية من مختلف فئات المجتمع، وقد تم إنجازه قبل الوقت المحدد للتسليم، وهو ما يشير إلى ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية العمل والوقفي ودوره في تحقيق التوازن الاجتماعي، ولفت المطوع إلى أن المؤسسة مستمرة في إطلاق المبادرات الخيرية الرامية إلى دعم قطاع التعليم في المجتمع، وتشييد المشروعات الوقفية، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت «أوقاف دبي» قد قدمت خلال العام الماضي منحاً دراسية ودعماً تعليمياً للطلبة المستحقين بقيمة 4.9 ملايين درهم لـ 2250 طالباً وطالبة، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي في 11 مؤسسة، وجهة تعليمية.

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