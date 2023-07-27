نسعى لمجتمع آمن وتقليل زمن الاستجابة للطوارئ

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة أن الهيئة تسعى للوصول لمجتمع آمن خالٍ من الحوادث، وتقليل زمن الاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى تسجيل 10390 منشأة في نظام (أمان) حتى النصف الأول من العام الجاري. وأوضح لـ(البيان) أن الهيئة نفذت زيارات تفتيشية لـ4776 منشأة سكنية وتجارية وصناعية وإنشائية عن الفترة عينها،، كما نفذت زيارات للتأكد من التزامها بقرار منع العمل في فترة الظهيرة في فصل الصيف.

مشروعات

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعاتها الحالية والمتمثلة في نظام الاستجابة المبكرة لإنذارات الحريق (أمان) ومعهد سلامة للتدريب الوقائي، إذ تم تسجيل 10390 منشأة في نظام (أمان) حتى النصف الأول من العام الجاري، بينما تم تدريب أكثر من 12 ألف شخص في معهد التدريب الوقائي التابع للهيئة، للإسهام في تحسين ثقافة السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ. ودعا أصحاب العمل للتسجيل في نظام (أمان) و(معهد سلامة) للتدريب الوقائي عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكدا أن الهيئة واصلت جهودها لتوعية شرائح المجتمع بمختلف جوانب السلامة العامة والسلامة المهنية.

إجراءات

ولفت القاسمي إلى أن مهام المعهد تتمثل في التدريب على أساسات السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحرائق في الشارقة، كما أن التدريب يهدف إلى التأكيد على أهمية تبني الإجراءات الآمنة في مكان العمل، وتحديد مسؤوليات الصحة والسلامة لكل من صاحب العمل والموظف، ودعم إجراءات السلامة المناسبة والتخطيط السليم، وتسليط الضوء على الأخطار المرتبطة ببيئة العمل، والتدريب على الممارسات الصحيحة، إضافة إلى التثقيف بطرائق الوقاية من الحوادث، وطرائق الإبلاغ السليم عن الحوادث، وتوفير الوعي العام بالسلامة من الحرائق، وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ، وتقليل الممارسات الخطأ التي تؤدي إلى إصابات العمل.

كواشف الدخان

وقال إن كواشف الدخان في المنشأة، تسهم في الكشف المبكر عن الحرائق، وترفع مستوى الأمن في المنشأة، ما يقلل من الزمن المستغرق لوصول فريق الإطفاء إلى الموقع لمباشرة الاطفاء، وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناتجة من الحريق، لافتاً إلى أن أنظمة مكافحة وإنذار الحريق كافة ومنها كواشف الدخان، مرتبطة بنظام أمان، الذي يتصل بشكل مباشر بغرفة المراقبة المركزية لدى هيئة الشارقة للدفاع المدني وفريق أمان.

مهارات

وأضاف رئيس هيئة الوقاية والسلامة إن الهيئة أطلقت أخيراً مشروع (حافلة سلامتك) ويعد مشروعاً تثقيفياً متنقلاً عبر حافلة مجهزة لدعم التوسع الثقافي في مجالات الوقاية والسلامة، عبر عرض سلسلة من أفلام التوعية باللغة العربية واللغة الإنجليزية والأردية، ولعل أبرز أهدافه الوصول إلى الفئات التي يصعب عليها حضور برامج التوعية، والتصدي للأخطار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإكساب المتدربين مهارات التحليل، والقدرة على معرفة الأخطار وكيفية تجنبها، والتعرف إلى مفهوم الوقاية والسلامة، إضافة إلى تسليط الضوء على الأخطار التي قد توجد في مكان العمل، وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، مبيناً أن موضوعات الرحلة تتمثل في أساسات السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأخطار في المباني، وإجراء التفتيش اليومي، ومخارج الهرب، ونظام الإنذار وسلامة المصاعد، واكتشاف العيوب أو الأخطاء في المعدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه العيوب، كما أن الفئة المستهدف من (حافلة سلامتك)، حراس المباني والعمالة المساندة من مختلف القطاعات الإنشائية والمعنيون بجوانب الصحة والسلامة.

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