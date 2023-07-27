إطلاق الحملة الوطنية «خمسة لسلامتك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة للعام الرابع على التوالي حملتها الوطنية للتوعية بالسلوكيات الصحيحة أثناء الحصول على الخدمات في محطات الوقود تحت شعار «خمسة لسلامتك».

وتضم اللجنة كلاً من وزارة الطاقة والبنية التحتية، القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

وتهدف الحملة التي تستمر حتى 25 من سبتمبر المقبل، إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في الدولة بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديداً أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

كما تهدف الحملة التي تجسد استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة فى رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الأفراد الذين يمثلون محور التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر والأضرار التي قد تنتج عن الممارسات الخاطئة في محطات الوقود، من خلال الالتزام بالسرعة المحددة لدخول المحطة (30 كم/ساعة)، وعدم التدخين، وإيقاف المحرك خلال تعبئة الوقود، إضافة إلى عدم تحرك المركبة أثناء عملية التزود لتفادي انفلات الخرطوم.

وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركائها على ترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وبما يتوافق مع رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف ضمان سلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة الذي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها الرئيسة.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة إن الحملة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والتزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة وحياة مستدامة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وأضاف: «نجدد دعوتنا للمشاركة في الحملة والالتزام بمبادئها وتوصياتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتعامل الصحيح مع الوقود».

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية «نتعاون في هذه الحملة مع الجهات والهيئات المشاركة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في الحماية وسلامة الأرواح والممتلكات في صورة عمل تكاملي لتعزيز التوعية وتوسيع دائرة المستهدفين من الفئات المجتمعية وصولاً لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها وسمعتها الدولية المرموقة».

من جانبه قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تحتل السلامة مكانة أساسية في عمليات محطات الوقود، وهي من أهم الجوانب التي نعمل على تطويرها وتعزيزها ضمن رؤية الشركة لضمان سلامة الأفراد واستدامة الأعمال، ولذلك نحرص على توفير أدوات وإجراءات السلامة اللازمة التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان».

وأكد علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات): الالتزام بتطبيق معايير السلامة وفقاً للقواعد المهنية والقوانين الاتحادية والدولية وأفضل الممارسات المعتمدة، بما يضمن بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين والعملاء والممتلكات في جميع عملياتنا وعبر جميع مرافقنا.

وأضاف: «نحرص على أن يتلقى موظفونا أفضل الدورات التدريبية في السلامة والأمن والتدابير الوقائية بشكل منتظم، وتسخير الجهود والممارسات لتوعية المجتمع بخطورة الممارسات الخاطئة داخل محطات الوقود».

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «حريصون على المشاركة في المبادرات والحملات الهادفة إلى الارتقاء بإجراءات الأمن والسلامة في محطات الخدمة، وسنركز بدورنا على التعريف بمؤشرات الأمان والسلامة والإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها عند استخدام محطات الخدمة».

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