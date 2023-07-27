«البلديات والنقل» بأبوظبي تبحث في شينجين وهونج كونج تعزيز التعاون في المدن الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي «كين ويزهونج»، عمدة مدينة شينجين الصينية، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها وفد من دائرة البلديات والنقل إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البلدي والتخطيط الحضري والعمراني والتنمية المستدامة.

وجرى خلال هذه الزيارة استعراض تجربة مدينة شينجين وجهودها في مجال المدن الذكية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة والتعرف على خطط التطوير العمراني وأحدث حلول النقل المستدام، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون والاستثمار في هذه المجالات.

وقد ضم الوفد عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل وحمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية، وعدداً من مسؤولي الدائرة.

وقام الوفد بعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في عدد من الشركات الحكومية والمعنيين بقطاع التطوير العمراني والتنمية الحضرية والنقل في مدينة شينجين وهونج كونج. كما قام الوفد بزيارات ميدانيــة لكل من مجموعة حافلات شينجين، والتي تعد المشغل الأول والأكبر من نوعه لسيارات النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، وشركة حافلات «كولون» في هونج كونج، للتعرف على عمليات تشغيل الحافلات الكهربائية.

وتضمن جدول أعمال الوفد زيارة لمقر شركة هواوي العالمية والرائدة في مجال البنى التحتية الرقمية، حيث استمع خلالها لشرح حول عمليات الشركة وخدماتها وحلولها في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة.

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