«كهرباء دبي» تعتمد 53 ألف طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 53.333 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج «صقور»، البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلبات الخدمات الخاصة بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشاريعهم.

ويسهل برنامج «صقور» على الاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين العمليات الميدانية، إضافة إلى المحافظة على أصول الهيئة.

معايير

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالاستجابة الواسعة للاستشاريين والمقاولين مع مبادرات وبرامج الهيئة الذكية والمبتكرة، وامتثالهم المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية، منوهاً بحرصهم على دعم جهود الهيئة للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، وترسيخ جدارة الإمارة بوصفها مدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وأضاف معالي الطاير: نتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لمواكبة التوسع العمراني والتطور السريع والمتواصل الذي تشهده دبي، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة والشاملة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة والمدينة الأسعد والأذكى في العالم، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

ومن ناحيته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: اعتمدت الهيئة 53.333 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 1.873 استشارياً ومقاولاً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 2023، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 26.830 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 20.046 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 6.457 طلباً.

ويعد برنامج «صقور» مخططاً خاصاً بالأداء المؤسسي، يعتمد على المعايير العلمية، مثل جودة وثائق التقديم، واحترام أصول الهيئة، ويسهم البرنامج في إذكاء التنافسية الصحية بين الاستشاريين والمقاولين.

وسيفوز المستشارون والمقاولون ممن يحققون أفضل أداء وفق أعلى المعايير العالمية بجائزة برنامج «صقور» عن فئات المشاريع والخدمات مثل: خدمات شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية، وخدمات شبكة الكهرباء، وخدمات شبكة المياه.

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