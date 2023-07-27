«تحدياتنا تصنع الفرق» مبادرة تبرز إمكانات أصحاب الهمم

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أطلقت جمعية النهضة النسائية في دبي المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة «تحدياتنا تصنع الفرق»، مستهدفة أصحاب الهمم- فئة الإعاقة الذهنية- لتمكينهم ودعم تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم، وصولاً بهم إلى مرحلة الاندماج المجتمعي الشامل.

وترتكز أهداف المبادرة، التي تنسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بالدولة على 4 دعائم جوهرية، يأتي في مقدمتها توجيه المجتمع نحو إمكانات الفئة المذكورة، واستثمار طاقاتها ومناقشة التحديات، التي تواجهها وأسرها، وإيجاد حلول للتغلب عليها.

وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة، التي تستهدف من هم فوق سن 18، وتشارك فيها جهات حكومية وخاصة، منها وزارة التربية والتعليم مستشفى الجليلة، هيئة تنمية المجتمع، إكسبو أصحاب الهمم، بعقد ورش وبرامج تدريبية، في مقر الجمعية بالخوانيج، منها ورشة لتعليم فنون الحياة بالكورشية، وورشة لصناعة الأكسسوار والأحجار المعطرة.

وأفادت الجمعية بأن المرحلة الثانية من المبادرة ستتضمن تنظيم ملتقى بعنوان ما بعد رعاية وتأهيل المراكز لفئة الإعاقة الذهنية، سيناقش المشاركون فيه من متخصصين ومعنيين الخدمات والتسهيلات المقدمة لهذه الفئة، مع الاستماع إلى تجارب حية لنماذج ناجحة لموظفين في سوق العمل، وعرض للمراحل اللاحقة لفترة الرعاية والتأهيل، التي التحقوا بها في رحلة الطفولة والخروج بتوصيات. وتبحث جلسات الملتقى في الحقوق والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الذهنية، والمفاهيم والخصائص المتعلقة بهم من منظور طبي والتحديات.

وسيتضمن الملتقى ورشاً مصاحبة، تتناول الأمراض الوراثية وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة من الجانب الطبي والوراثي والأمراض المصاحبة والمتلازمات وآليات التدخل الفعال.

وتستعرض الورشة الثانية الضغوطات، التي تواجه الأسر وكيفية التعامل معها، فيما تبحث « الثالثة» المفاهيم المرتبطة بذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص.

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