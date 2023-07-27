شرطة دبي تلتقي الموظفين من أولياء أمور طلاب مدارس حماية

المصدر: دبي - البيان

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التقى اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أولياء الأمور من موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع موظفي شرطة دبي، أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدارس حماية للتربية والتعليم، للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، بهدف إسعادهم ورفع مؤشر الرضا الوظيفي لديهم.

حضر اللقاء اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة، ونائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، والمقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، ونائبه النقيب محمد بن شفيا.

اتصال

وأكد اللواء غيث السويدي، أهمية هذه اللقاءات التي تأتي ضمن الترجمة العملية لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لفتح قنوات الاتصال المباشر مع الموظفين للاستماع إليهم وإلى أفكارهم واقتراحاتهم بما يحقق أعلى مستويات الرضا الوظيفي، ما ينعكس بشكل كبير ليس فقط على الموظف، وإنما أيضاً على زيادة الدافعية والإنتاجية وتحسين مستوى الأداء، وصولاً إلى رضا وسعادة المتعاملين الخارجيين.

ولفت اللواء السويدي، إلى أن مشروع مدارس حماية فريد من نوعه، ويأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تخفيف الأعباء والمسؤوليات عن كاهل الموظفين وإتاحة فرصة التعليم المجاني لأبنائهم وبناتهم، لإيمانها بضرورة الاهتمام بكوادرها البشرية التي تعد العمود الفقري والمحرك الأساسي لأهدافها الاستراتيجية وعملياتها الرئيسة وتميزها ونجاحاتها المستمرة.

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