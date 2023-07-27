وزارة تنمية المجتمع تطّلع على تجربة شرطة دبي في تمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، برئاسة الرائد عبدالله حمد الشامسي، وفداً من وزارة تنمية المجتمع، للتعرف إلى تجارب وممارسات شرطة دبي في دمج وتمكين أصحاب الهمم.

وأكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة، لرفدها بتجربة شرطة دبي أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذه الشريحة، لتكون عناصر مُنتجة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في الدولة.

وأكد الطرفان استمرارية التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لصقل خبرات أصحاب الهمم وإكسابهم المهارات الضرورية لدعم توظيفهم في مختلف الوظائف التي تناسب إعاقاتهم وقدراتهم مساواة بأقرانهم، إلى جانب إطلاق مبادرات وفعاليات دامجة، تفعيلاً لمحاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي مكان للجميع)، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي ضمن مسؤوليتها المجتمعية.

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