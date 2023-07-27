شرطة الشارقة تُطلع وفداً أوزبكياً على ممارسات «الدعم الاجتماعي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة نوزيماخون دافليتوفا، مستشارة القضايا والحماية الاجتماعية من إدارة الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق لها، للاطلاع على الممارسات المطبقة في مجال الدعم الاجتماعي وحماية الأسرة.

وكان في استقبال الوفد العقيد محمد الغزال مدير مركز الدعم الاجتماعي بالإنابة، وعدد من الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية والمركز.

واستمع الوفد إلى شرح حول دور المركز في دعم المجال الأسري، والاختصاصات المنوطة به، وأبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها لخدمة أفراد المجتمع وإسعادهم، كما تعرف الوفد على التشريعات والسياسات والقوانين التي تؤطر عمليات المركز، وتدفع به إلى تحقيق رؤاها، وأجندتها الهادفة إلى حماية ركائز الأسرة. كما اطلع الوفد على نوعية البلاغات التي يتعامل معها المركز، وطرق علاجها، في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تكفل حماية الأسرة والمجتمع ككل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز