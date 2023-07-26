9.1 ملايين زائر للنافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات في النصف الأول

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن 9.1 مليون شخص زاروا النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات (U.ae) منذ بداية 2023 وحتى نهاية يونيو، بواقع أكثر من 14 مليون زيارة. وقد بلغت الزيادة نصف السنوية على معدل عدد الصفحات التي تمت مشاهدتها 3.52%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ثقة المستخدمين بما تقدمه النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات من محتوى يتضمن معلومات وخدمات حكومية شاملة يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار وقطاع الأعمال.

وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير المحتوى على (U.ae) بما يتوافق مع توقعات المتعاملين بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي الآونة الأخيرة أطلقت الهيئة النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات للخدمات والمعلومات الحكومية، لتوفير بيئة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالحصول على معلوماتهم وخدماتهم الحكومية بطريقة شيّقة وتفاعلية على مدار الساعة.

وتستفيد نسخة U.ae المطورة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق التفاعل الحي بين المستخدم والمنصة، وذلك في سياق من الخصوصية التي تتحقق عبر استخدام الهوية الرقمية للتسجيل في المنصة، بحيث يحصل المستخدم على احتياجاته بشكل محدد ودقيق بفضل الاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي أولاً، ولكونه معرف من خلال هويته الرقمية ثانياً، وبالتالي سيحصل على حاجته بسرعة، ولن يضطر للمرور في مسار طويل من التنقل بين الخيارات.

وأعلنت الهيئة أن معظم الزيارات التي قام بها المستخدمون ارتبطت بمواضيع الاستعلام عن طلبات أذونات الدخول، والفيز والتأشيرات وصلاحيتها، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والتأشيرة السياحية، والتأشيرة الذهبية، وبطاقة الهوية، وغيرها من المواضيع التي تهم عامة المستخدمين.

وتعليقاً على أداء النافذة الرقمية خلال النصف الأول من العام 2023، قال سعادة محمد ابراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: "منذ إطلاقها قبل سنوات، عززت النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات مكانتها كمصدر أول للمعلومات والخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وهذا النجاح لم يكن وليد جهد منفرد، إنما ثمرة التعاون وروح الفريق الواحد الذي يضم الجهات الحكومية كافة، حيث تقوم كل جهة بمراجعة المحتوى الخاص بها من معلومات وخدمات، وتتم عملية التطوير المستمر في سياق من التناغم والهدف الواحد.

وقد انعكس هذا الأمر على سعادة متعاملي البوابة حيث بلغت نسبة السعادة (90%)، كما انعكس على بعض المؤشرات المهمة ومنها مؤشر الخدمات الرقمية ومؤشر المشاركة الرقمية حيث تعد النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات المحطة الأولى للمقيمين الدوليين الذين يقيسون مدى تطور الحكومات الرقمية في دول العالم. وقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الرقمية، وكذلك في المؤشرات الفرعية كمؤشر الخدمات ومؤشر المشاركة".

وتشير الأرقام التحليلية إلى أن غالبية زوار البوابة جاءوا من داخل الدولة بنسبة بلغت 55,52%، تليها الهند، ثم المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وباكستان، وألمانيا، وقطر، وعُمان على الترتيب.

وتتكون النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات (U.ae)، من خمسة أقسام رئيسية تشمل قسم المعلومات والخدمات، وقسم عن دولة الإمارات، وقسم المشاركة الرقمية، وقسم الإعلام، وقسم “اسألنا". ويتناول قسم المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات مثل العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة.

ويغطي القسم الثاني تاريخ الدولة بعصورها المختلفة، كما يغطي خطط واستراتيجيات الدولة لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة. كما يغطي هذا القسم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفي قسم المشاركة الرقمية، تتعدد قنوات التواصل مع حكومة دولة الإمارات، حيث يتضمن القسم منصات للمشورة والمحادثة الفورية، بينما يهدف قسم "اسألنا" الذي تمت إضافته مؤخراً إلى الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التفاعل الحي بين المستخدم والمنصة.

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