صندوق تكافل الصحفيين يعتمد 250 ألف درهم قروضاً لأعضائه

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، مبلغ 250 ألف درهم قروضاً لعدد 8 أعضاء، منهم 2 عاملين بإجمالي مبلغ 100 ألف درهم و6 منتسبين بإجمالي مبلغ 150 ألف درهم، وذلك في اجتماعه مساء الخميس الماضي.

وقالت كلثم المندوس، أمين سر صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، أن مجلس الإدارة اعتمد هذه الدفعة من القروض للزملاء المتقدمين للحصول على القرض المستوفين للشروط طبقاً للنظام الأساسي للصندوق، ويسدد القرض على عامين، كما تم مناقشة أيضاً جهود ومحاولات رئيس مجلس الإدارة في الحصول على دعم للصندوق وزيادة الموارد.

وأضافت كلثم المندوس، أن المجلس يجتمع شهرياً لصرف القروض للأعضاء بعد الاطلاع على طلبات القروض المقدمة والمستوفية للشروط.

حضر الاجتماع فضيلة المعيني رئيس مجلس الإدارة، ولولوة ثاني أمين الصندوق، ونبيل الكثيري عضو مجلس الإدارة.

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