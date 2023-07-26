11 ألف خدمة متعاملين قدمها مركز شرطة المدينة الشامل بعجمان خلال النصف الأول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، أن مركز شرطة المدينة الشامل قدم 11 ألف و269 خدمة للمتعاملين خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، منها 9567 معاملة تم تقديمها عبر التطبيقات الذكية.

وأكد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل على حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة، حيث بلغت نسبة السعادة في الخدمات الذكية 96%، فيما ارتفعت نسبة نبض المتعامل إلى 94%، لينخفض بذلك حضور المتعاملين إلى المركز من 2316 متعامل على 1702 متعامل، معززاً بذلك التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وعزى المقدم غيث الكعبي هذا التقدم إلى التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم، مشيراً أن شرطة عجمان أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتطبيق الأساليب الحديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات.

وفي مجال الاستجابة للحالات الطارئة أشار إلى المركز استطاع ان يحسن معدل زمن الاستجابة بنسبة 7‎%، خلال النصف الأول من العام الحالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز