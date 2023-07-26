شما بنت سلطان: «كونغرس الإعلام» نجح في ترسيخ مكانته العالمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، أن انعقاد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يجسد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً عاصمة لصناعة الإعلام واستشراف مستقبله بما يسهم في تقدم المجتمعات وتطورها.

وقالت: إن الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الذي تنعقد دورته الثانية في 14 نوفمبر المقبل، نجح في ترسيخ مكانته منصة عالمية ذات أهمية كبيرة لا سيما في ظل الدور الحاسم الذي تلعبه المعلومات والصحافة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي.

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